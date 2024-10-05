السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

جماهير ليفربول: صلاح ملهمنا أمام بالاس

محمد صلاح
محمد صلاح

تتوقع جماهير قطب الميرسيسايد، تألق نجمها المصري، خلال مباراة اليوم، وجاء هذا الترشيح بعدما نجح صلاح في العودة لهز الشباك خلال آخر مباريات في 3 بطولات مختلفة.
وسجل صلاح هدفاً في فوز 5-1 على وست هام يونايتد في كأس رابطة المحترفين، ثم أضاف هدفاً في انتصار 2-1 على ولفرهامبتون في البريميرليج، وأكمل صلاح الثلاثية بتسجيل هدف وصناعة آخر في انتصار 2-0 على بولونيا الإيطالي، في الجولة الثانية من مرحلة دوري تشامبيونزليج.
ووصل الفرعون المصري حتى الآن، إلى 6 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 9 مباريات بكل البطولات هذا الموسم الراهن.
ويعد فريق كريستال بالاس خصماً ملهماً للفرعون المصري الذي سجل في مرماهم 8 أهداف وصنع 5 أخرى بإجمالي 13 مساهمة تهديفية في 14 مباراة كلها جاءت بالدوري المحلي، وانتهت كلها بفوز ليفربول.

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