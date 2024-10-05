السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

القنصل المصري في هيوستن يلتقي بحاكم ولاية تكساس

بوابة الوفد الإلكترونية

التقى السفير شريف مختار، قنصل عام مصر في هيوستن، بـ Greg Abott حاكم ولاية تكساس، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الطيبة التي تجمع مصر والولاية وتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون في شتى المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والتعليمية بما يحقق مصالح الدولتين.

وتحتل ولاية تكساس في الوقت الراهن المرتبة الثامنة ضمن أكبر الاقتصادات الدولية، وتتطلع إلى رفع تصنيفها الدولي.

أشاد الحاكم خلال اللقاء بالدور الذي يقوم به المواطنون الأمريكيون من أصول مصرية في دفع جهود التنمية بالولاية في كافة المجالات التي يعملون بها. 

من جانبه، أكد السفير شريف مختار عزمه على تعزيز العمل المشترك مع حاكم الولاية والسلطات المحلية بالولاية.

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