السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

المقاولون العرب تزور زيمبابوي للتعاون في مجالات البناء والتشييد والتنمية

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبلت سلوى الموافي، سفيرة مصر في زيمبابوي، وفد شركة المقاولون العرب المصرية، برئاسة المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة الشركة، في زيارة للعاصمة هراري، بغرض استكشاف آفاق التعاون المشترك مع زيمبابوي في مجالات البناء والتشييد والتنمية.

وقد قامت السفارة بترتيب العديد من اللقاءات مع مختلف الوزارات والجهات المعنية في زيمبابوي في مجالات البنية التحتية والمواصلات والإسكان، وفي مقدمتهم وزير المواصلات الزيمبابوي الذي رحب بالشركة المصرية الكبيرة في زيارتها الأولى لبلاده.

وأكدت السفيرة سلوى الموافي على عمق العلاقة التاريخية بين مصر وزيمبابوي، واستعداد الشركات المصرية للمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المنشودة في دولة زيمبابوي.

 كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب على اهتمام الشركة بالتوسع في مختلف الدول الأفريقية، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وفي إطار مبادئ الشركة القائمة على دعم جهود الأشقاء الأفارقة لتحقيق التنمية والتقدم.

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