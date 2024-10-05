السفير المصري في لشبونة يفتح ملف استرداد الآثار المهربة للخارج

التقى وائل النجار، سفير مصر في لشبونة، سكرتيرة الدولة للشئون الثقافية البرتغالية، حيث تناول اللقاء ملف استرداد الآثار المصرية المهربة للخارج والمساعي الجارية للانتهاء من الإجراءات الفنية والقانونية كافة اللازمة، بالتنسيق مع السلطات المعنية في البرتغال، حرصًا على استرداد تلك القطع في أقرب فرصة ممكنة.

وحرص السفير وائل النجار على استعراض عدد من مجالات التعاون المقترحة في الإطار الثقافي التي تتضمن مذكرات التفاهم المقترحة من الجانب المصري للتعاون في مجال الآثار، والمتاحف، وكذلك مجال حماية الممتلكات الثقافية وإعادة تأهيلها، واسترداد الآثار التي تعرضت للسرقة، أو الخروج بشكل غير مشروع.

يأتي ذلك من خلال وضع إطار قانوني ومؤسسي منظم بين مصر والبرتغال لسرعة وسهولة استرداد الآثار المصرية، علاوة على مناقشة التعاون في مجال رقمنة وتوثيق الإرث الثقافي، وأنشطة لترجمة أبرز الأعمال الأدبية في مصر والبرتغال باللغتين العربية والبرتغالية، وذلك في إطار الإعداد الجاري لعقد اللجنة المشتركة المصرية البرتغالية العام المقبل 2025.