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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أهلي 2009 يواجه غزل المحلة اليوم في بطولة الجمهورية

أهلي 2009
أهلي 2009

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009، اليوم السبت على ملعبه بمدينة نصر مع ضيفه غزل المحلة، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

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يدخل فريق أهلي 2009 مباراة اليوم أمام غزل المحلة وهو يسعى لتحقيق الفوز الثاني له هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في مباراة على المقاولون العرب 3 - 2، وتعادل في المباراة الثانية قبل أن يفوز بركلات الترجيح، على حساب بيراميدز، ليكون في رصيده 5 نقاط.
ويضم الجهاز الفني لفريق 2009 بالأهلي كل من: محمد عبد الوهاب مديرًا فنيًا، ومحمد علي مدربًا عامًا، ومعتز بالله هاشم مدرب أحمال، ومصطفى عبدالعظيم مدرب حراس المرمى، وعبدالرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

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