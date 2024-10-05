السفير المصري يُشيد بمقترح إنشاء مجموعة للصداقة البرلمانية مع بوليفيا

التقى حاتم النشار، سفير مصر في لاباز، مع رئيس مجلس النواب البوليفي، وبعض أعضاء المجلس، حيث ناقش معهم سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.



من جانبه أعرب رئيس مجلس النواب البوليفي عن تطلعه لإنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع مصر، وأوضح أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتفاعل نوابها مع نظرائهم في مصر، مع الاعتماد على مجموعة الصداقة المطروحة في اكتساب الخبرات وتبادل التجارب الناجحة والحوار حول القضايا محل الاهتمام المشترك.



ورحب السفير المصري بمقترح إنشاء مجموعة للصداقة البرلمانية انطلاقاً من العلاقات الطيبة بين البلدين، وأبرز أهمية العمل على تحقيق التقارب على المستوى الشعبي وتنظيم الزيارات من أجل تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات، مقـدراً بأن فكرة إنشاء تلك المجموعة قد تمثل فرصة لإيجاد قناة تحاور وتفاهم برلمانية تعزز خلال المرحلة القادمة روابط الصداقة المشتركة.