موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام والقناة الناقلة

يستضيف فريق مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، نظيره فريق فولهام، في المباراة التي تجمعهما عل ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وفولهام في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وفولهام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام، مباشرة من عبر قناة “beIN Sports HD2”.

ويتواجد فريق مانشيتر سيتي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن فريق ليفربول، جمعها من 4 انتصارات وتعادلين، في حين يتواجد فريق فولهام بالمركز السادس برصيد 11 نقطة.

ويسعى فريق مانشستر سيتي للعودة إلى تصدر جدول المسابقة التي يحمل لقبها، على أمل أن تتوقف مسيرة انتصارات ليفربول، بعد آخر مباراتين للسيتي في البريميرليج انتهيت بالتعادل الإيجابي أمام أرسنال 2-2، وأمام نيوكاسل يونايتد 1-1.