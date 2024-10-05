تعزيز التعاون بين مصر وكينيا في الزراعة والرياضة وبناء القدرات

التقى السفير وائل نصر الدين عطية، سفير مصر في نيروبي، مع Musalia Mudavadi، الوزير الأول ووزير الخارجية الكيني، حيث نقل إليه رسالة شفهية من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة.

وتم التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير الأول ووزير الخارجية الكيني اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين ورغبتها في تنمية العلاقات الثنائية، والبناء على نتائج الجولة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين التي عقدت في مارس ٢٠٢٤.

ومن جانبه، أعرب نصر الدين عن ترحيب مصر بدفع التعاون مع كينيا، خاصة في مجالات الزراعة والموارد المائية والري والبنية التحتية والشباب والرياضة والتدريب وبناء القدرات.

كما تم تبادل الرؤى حول الملفات الإقليمية، وعلى رأسها التطورات الأخيرة في القرن الأفريقي والشرق الأوسط وأمن البحر الأحمر، إلى جانب التنسيق فيما يتعلق بأهم القضايا ذات الصلة بالاتحاد الأفريقي.