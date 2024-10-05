السبت 05 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

البالون الطائر يزين سماء الأقصر.. ألف راكب على متن 70 رحلة

البالون الطائر
البالون الطائر

شهدت سماء محافظة الأقصر، فجر السبت، إقلاع  حوالي 70 رحلة بالون طائر،  تقل على متنها -الألفي راكب من جنسيات مختلفة حول العالم.
 يأتي هذا تزامنًا مع دخول الموسم الشتوي، والذي تنشط فيه رحلات البالون الطائر، التي تنطلق من أرض البالون بغرب النيل، لتأخذ مسار رحلتها في الهواء خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وحتى شروق الشمس.

ويعتبر البالون الطائر في الأقصر هو أحد الأنماط السياحية التي تنفرد بها مدينة الشمس، والذي أكسبها شهرة عالمية، فضلًا عن كونه جزءً أساسيًا من البرنامج السياحي للسائحين الأجانب الذين يحرصون على تجربة البالون؛  للاستمتاع  برؤية المناظر الخلابة وآثار الحضارة المصرية القديمة من سماء الأقصر.
 

يشار إلى أن مدة رحلات البالون الطائر تستغرق حوالي 40 دقيقة، يرتفع المنطاد إلى السماء محلقًا بارتفاع يصل إلى نحو 1500 متر فوق الأرض، ويبدأ بالتحرك من البر الغربي إذْ موقع المطار بالقرنة، ثم ينطلق متجهًا للأعلى ناحية الضفتين الغربية والشرقية للنيل، لتشاهد خلالها معابد حتشبسوت والرامسيوم، وهابو، ومقابر وادي الملوك، إلى جانب معبد الأقصر بالضفة الشرقية إلى جانب مشاهدة النيل والمناظر الطبيعية الساحرة التي تتمتع بها مدينة المائة باب.
 

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