موعد مباراة آرسنال وساوثهامبتون الليلة بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق آرسنال مساء اليوم السبت، نظيره فريق ساوثهامبتون في المباراة التي يحتضنها ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

موعد مباراة آرسنال وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز.

وتذاع مباراة أرسنال ضد ساوثهامبتون عبر قناة beIN Sports 1HD.

آرسنال ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

انتصار على ساوثهامبتون في ملعب الإمارات سيمنح أرسنال الانتقال إلى صدارة الدوري الإنجليزي بشرط تعثر المتصدر الحالي ليفربول والذي يخوض اختبارا في مستهل الجولة السابعة أمام كريستال بالاس.

ويحتل نادي آرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل انطلاق الأسبوع السابع، بعد أن سجل 4 انتصارات من 6 مباريات وتعادل في مناسبتين ويمتلك في رصيده 14 نقطة، دون أن يخسر أي لقاء.