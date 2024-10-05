محافظ الفيوم يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر

محافظ الفيوم يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ51 لنصر أكتوبر
بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الــ (51) لنصر أكتوبر المجيد.
انتصار أكتوبر
جاء نص البرقية: “بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تلك المناسبة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية، وجموع الشعب، ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير والبركات”.
وأضاف "الأنصاري" : "إننا نجدد العهد بأن نبذل المزيد من الجهد خلال المرحلة القادمة من أجل دفع عجلة التنمية الشاملة وتحقيق رؤيتكم لمصر 2030، وأن ينعم الشعب المصري العريق بمزيد من الخير والرخاء والازدهار”.