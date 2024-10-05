"حاجة بشعة" .. خالد حماد يطالب بقطع الإنترنت عن مصر

حل الموسيقار خالد حماد ، ضيفًا في أحد البرامج الشهيرة، والذي كشف خلاله العديد من الأسرار الفنية، وعن رأية في أغاني المهرجانات المنتشرة .

قال الموسيقار خالد حماد، أنه لا يحبذ إرجاع العربون في أعماله الفنية وذلك يرجع لأسباب إنسانية قائلا: "عمري ما رجعت عربون إلا مرة واحدة في فيلم كان منذ ١٠ سنوات لأني ملقتش نفسي فيه".

وأضاف حماد خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض، على شاشة الحياة أنه لم يندم على أي عمل فني قام به مؤكدا أنه يرفض أن يستغله أحد في أي عمل فني.



وأوضح حماد خلال اللقاء أنه طالب بقطع الإنترنت عن مصر لأنه أصبح "حاجة بشعة" على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه أفسد الذوق العام في مصر خاصة بعد عام 2011 .

خالد حماد: المهرجانات شوية كلمات بمليم.. ومرجعتش عربون إلا في هذا الفيلم

وعن رأيه في أغاني المهرجانات قال حماد: إنها كارثة ومصيبة فهي عبارة عن شوية كلمات بمليم وسوفت وير على عكس الأغاني الصادرة من دارسي الموسيقي في معهد الكونسرفتوار الذين يذاكرون في اليوم ١٦ ساعة، ويقدمون أعمالهم في دار الأوبرا.

من هو خالد حماد ؟

ملحن مصري من مواليد 14 إبريل 1971، تخرج في المعهد العالي للكونسرفتوار بتقدير (جيد جداً) عام 1995، بعدها ألتحق بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج، ليتخرج عام 2000 بتقدير عام (جيد جداً) أيضاً.

شارك خلال دراسته بالكونسرفتوار بموسيقى وألحان بعض الإعلانات التليفزيونية، بعدها قام بوضع الموسيقى لبعض حلقات فوازير (حاجات ومحتاجات) لشريهان عام 1993.

كان أول فيلم روائي طويل يضع له الموسيقى التصويرية هو (ضحك ولعب وجد وحب) 1992، بعدها توالت أعماله في السينما مثل: (صعيدي في الجامعة الأمريكية) 1998، (همام في أمستردام) 1999، (بليه ودماغه العالية) 2000، (شورت وفانلة وكاب) 2000، (فيلم ثقافي) 2000، (أفريكانو) 2001، (55 إسعاف) 2001، (أصحاب ولابيزنس) 2001، (رحلة حب) 2001، (صاحب صاحبه) 2002، (أمير الظلام) 2002، (عمارة يعقوبيان) 2006، .. وغيرها.

كما شارك بوضع الموسيقى التصويرية لبعض المسلسلات التليفزيونية مثل: (آوان الورد) 2000، (ملك روحي) 2003، (لقاء على الهوا) 2005، (العراف) 2013، .. وغيرها.

شارك حماد أيضاً بالموسيقى التصويرية في برنامج الأطفال الشهير (عالم سمسم).