حملة لإزالة المخالفات والإشغالات بمدينة سوهاج الجديدة

شن جهاز مدينة سوهاج الجديدة، برئاسة المهندس شريف عبد البديع محمد رئيس الجهاز، حملة مكبرة بنطاق المدينة لرفع المخلفات والتراكمات من تشوينات مواد البناء التي وضعها المواطنين بالأماكن الغير مخصصة للتشوين وكذلك رفع الإشغالات بالشوارع والطرق والممرات والمساحات الخضراء عقب قيام أصحاب المحلات التجارية والباعة من افتراش هذه الأماكن وإعاقة حركة السير .

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة أن إدارات الجهاز المعنية تمكنت بمشاركة شرطة التعمير بالمدينة من تحرير عدد من المحاضر اللازمة ضد عدد من أصحاب القطع المخالفة التي تقوم بالقاء مخلفاتها في غير الأماكن المخصصة لها وتشوين مواد بناء بالشوارع والممرات الموازية لها مؤكداً استمرار التصدي للمخالفات بمختلف أنواعها.

وطالب المهندس شريف عبد البديع محمد أصحاب قطع الأراضي بالمدينة الإلتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الإستثمار في البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وأكد رئيس الجهاز على أنه تم شن حملة إزالة للمخالفات والإشغالات بعدد من مناطق المدينة والمتمثلة في إشغال طرق وممرات ومساحات خضراء من سلع وخدمات مخالفة وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة شرطة التعمير مؤكداً على مواصلة حملات الإزالة لمواجهة كافة أنواع المخالفات والإشغالات والتعدي على حرم الطرق بالمدينة.

وشدد عبد البديع على عدم التهاون مع المتعدين على أملاك الدولة لافتاً إلى أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وتنفيذ إزالات فورية لتلك المخالفات وردع المخالفين وتطبيق القانون عليهم.

جدير بالذكر أن حملة الإشغالات بمدينة سوهاج الجديدة تم تنفيذها بمشاركة العميد أسامة الجمل المشرف على شرطة التعمير للوجه القبلي والمقدم حافظ سليمان رئيس شرطة التعمير بمدينة سوهاج الجديدة والدكتور محمود شلبي معاون رئيس الجهاز بمشاركة مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز.