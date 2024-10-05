المقاولون العرب: بدء تطوير الطريق الدائري للمدخل الشمالي للعاصمة الكاميرونية ياوندي

قام وفد شركة المقاولون العرب برئاسة المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة، يرافقه المهندس أحمد العدلاني والمهندسة هبة أبو العلا عضوا مجلس إدارة الشركة، و عماد عبيد المشرف المالى لقطاع الشركة في أفريقيا بزيارة لدولة زيمبابوي ودولة الكاميرون ، بهدف بحث واستكشاف آفاق التعاون المشترك في مجالات البناء والتشييد والتنمية.

وخلال الزيارة أجرى وفد الشركة العديد من المقابلات مع الوزراء وكبار المسئولين برعاية وحضور السيدة سلوى الموافي سفيرة مصر لدى جمهورية زيمبابوي، حيث قام وفد الشركة بمقابلة السيد فيلكس مونا وزيرالمواصلات الزيمبابوي، والذي رحب بزيارة وفد الشركة لبلاده ومشيدا بالشركة المصرية في زيارتها الأولى لزيمبابوى، ومتمنيا أن تشهد الفترة المقبلة التعاون بين الجانبين، ومشيدا بمستوى التنمية التي شهدتها مصر في الأونة الأخيرة والتي تمثل نموذجا ناجحا يمكن لزيمبابوي الاستفادة منه كما أجرى وفد الشركة العديد من اللقاءات مع كبار مسئولي وزارات الإسكان والبنية التحتية وسط ترحيب كبير من جانبهم ببحث أطر التعاون فى مجال المشروعات التنموية.

وقد استكمل وفد الشركة جولته الأفريقية بزيارة إلى دولة الكاميرون، حيث قام المهندس أحمد العصار والسيدة سيلستين كيتشا وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية الكاميرونية بإطلاق الأعمال في مشروع تطوير الطريق الدائري للمدخل الشمالي للعاصمة ياوندي(نكوزوا-اتانجا )(اكاك - سوا) بحضورالمهندسة هبة أبو العلا عضو مجلس الإدارة والمهندس أشرف فهمي العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الكاميرونية وخلال الاحتفالية تم توقيع عقد مشروع تطوير الطرق الداخلية بمنطقة ممبومان بالعاصمة ياوندي، وأعربت الوزيرة الكاميرونية عن تقديرها واستحسانها لأداء شركة المقاولون العرب في المشروعات التي قامت الشركة بإنجازها في السنوات الماضية.

كما استقبل السيد نجانو دجوميسي وزيرالأشغال والبنية التحتية وفد الشركة، حيث تم بحث المشروعات التى تنفذها الشركة، وخلال اللقاء تم نهو إجراءات التعاقد التكميلي للوط الثاني بمشروع إنشاء طريق مبالمايو سان ميليماه، كما أشاد الوزير الكاميرونى بقوة تواجد المقاولون العرب في دولة الكاميرون، والتزامها بإنجاز المشروعات في إطار البرامج الزمنية المحددة وبأعلى جودة.