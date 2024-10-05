أسعار الذهب اليوم السبت ومفاجأة في عيار21

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت 5-10-2024، استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بأسعار أمس، خاصة عيار 21 الأكثر انتشارًا بين المصريين، والأكثر استخدامًا في المشغولات المصنوعة من المعدن الأصفر، بحسب ما أوضحته شعبة الذهب والمجوهرات، ومؤسسة «جولد بيليون»، في آخر تحديث.

ونرصد خلال الفقرات التالية آخر تحديث في سعر الذهب اليوم خلال بداية التعاملات في الصاغة، دون احتساب سعري المصنعية والضريبة، والتي يجب أن تضاف عند البيع من قبل الصائغ.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 4095 جنيهًا للشراء، و4082 جنيهًا للبيع، ويعتبر هو العيار المستخدم في صناعة السبائك نظرا لكونه الأكثر نقاءً مقارنة بالأعيرة الأخرى.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في آخر تحديث له اليوم السبت 3583 جنيهًا للشراء، و3573 جنيهًا للبيع، وهو العيار الأكثر استخداما في صناعة المشغولات والعملات الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاءت أسعار الذهب عيار 18 لتسجل 3071 جنيهًا للشراء، و3062 جنيهًا للبيع، وهو الأكثر استخدامًا في صناعة دبل الخطبة والزواج.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب عيار 14 الآن 2389 جنيهًا للشراء و2381 للبيع، خلال بداية التعاملات اليومية.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت، 28 ألفًا و664 جنيهًا للشراء، مقابل 28 ألفًا و654 جنيهًا للبيع، ويزن 8 جرامات من الذهب عيار 21.