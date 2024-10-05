موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2024

معاش تكافل وكرامة.. كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن موعد صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2024، حيث يستفيد منه حوالي 22 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وسيبدأ صرف الدعم النقدي، اعتباراً من يوم 15 من شهر أكتوبر الجاري، إذ أكدت الوزارة أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع مديريات التضامن لمتابعة عمليات الصرف ووصول الدعم إلى كل مستحقيه.

ماهو برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة

برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، يعتبر برنامج يقدم مساعدات نقدية مشروطة لفئات تعاني من الفقر الشديد متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر، بالشراكة والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان توافر المشروطية التعليمية للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة وكذا المشروطية الصحية للأسر التي لديها أطفال صغار يحتاجون إلى الرعاية والمتابعة الصحية.

وأكدت الوزارة حرصها على التنسيق الكامل مع مديريات التضامن للوقوف على آليات الصرف وحل أي معوقات تواجه المواطنين.