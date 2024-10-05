تأخير الساعة 60 دقيقة رسميا في هذا الموعد

التوقيت الشتوى.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد بدء التوقيت الشتوي 2024 تزامنا مع دخول شهر أكتوبر وانخفاض درجات الحرارة وانتهاء فصل الصيف رسميا في 21 سبتمبر الماضي.

فصل الخريف 2024



بدأ فصل الخريف يوم 22 سبتمبر 2024 الجاري ، وهو يوم الاعتدال الخريفي، ووقت تعامد الشمس على خط الاستواء، وطوله 89 يوما و20 ساعة، وانتهى فصل الصيف رسميا يوم 21 سبتمبر.

موعد بداية الشتاء 2024 في مصر



وفقا للحسابات الفلكية يبدأ فصل الشتاء فلكيًا يوم 21 ديسمبر من كل عام، ويستمر 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة بحسب الحسابات الفلكية، على أن ينتهي يوم 20 من مارس، ويبدأ بعده فصل الربيع تحديدًا 21 مارس، وينتهي في 20 يونيو، ولكن موعد بدء التوقيت الشتوي 2024 يكون قبل الشتاء بنحو شهرين.

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر



ينتظر الكثيرين من محبي الشتاء موعد التوقيت الشتوي في مصر، وموعد انتهاء التوقيت الصيفي وإرجاع عقرب الساعة 60 دقيقة عندما تدق الساعة 12 مساء في يوم الجمعة الأخيرة من أكتوبر ، الذي أعلنت عنه الحكومة في القانون الخاص بالتوقيت الصيفي وهو القانون رقم 24 لسنة 2023.

وموعد بدء التوقيت الشتوي 2024 في مصر سيكون هذا الشهر، وسيتم العودة للتوقيت الشتوي وإنهاء التوقيت الصيفي في تاريخ الثامن والعشرين من أكتوبر 11:59 مساءً ويتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

العمل بنظام التوقيت الصيفي



والجدير بالذكر أنه كان مجلس الوزراء قد وافق في 1 مارس 2023، على مشروع قانون لعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي و التوقيت الشتوي، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وتحقيقًا لذلك تقدمت الحكومة بمشروع القانون ليعمل به بحيث تقدم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة ميلادية.

و يهدف مشروع قانون التوقيت الصيفي إلى زيادة الساعة للتوقيت الرسمي بمقدار ساعة واحدة خلال الصيف، وتُتيح هذه الزيادة فرصة الاستفادة من ساعات النهار الطويلة خلال فصل الربيع وصولاً إلى ذروة فصل الصيف، ومع حلول فصل الشتاء، تبدأ ساعات النهار في التقلص، مما يُؤدي إلى تقليص هذه الزيادة والعودة إلى التوقيت الشتوي