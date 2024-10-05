رسالة وزير التربية والتعليم في اليوم العالمي للمعلم

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة خاصة ودية، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم.

وتقدم وزير التربية والتعليم بكل التقدير والاحترام للمعلمين المصريين أصحاب الرسالة السامية والعماد الأساسي.

نص رسالة وزير التربية والتعليم

ونصت رسالة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ما يالي:

"أتقدم بخالص التهنئة والتحية والتقدير والاحترام للمعلم المصري، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق يوم ٥ أكتوبر من كل عام.

وإذ أؤكد تقديري للمعلم المصري صاحب الرسالة السامية والعماد الأساسي الذي تضع الدولة على عاتقه بناء الأمة وإعداد أجيال تقود المستقبل.

كما أتوجه برسالة إعزاز وتقدير لكل معلم يقدم رسالة العلم لأبنائنا الطلاب ويغرس بداخلهم القيم والمبادئ بكل إخلاص وتفاني ويمهد لهم الطريق لمستقبل أفضل، مؤكدا دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والدولة المصرية بمختلف جهاتها ومؤسساتها للمعلم المصري وحرصها على تقديم كافة سبل الدعم له لتقديم رسالته على الوجه الأمثل وليحيا حياة كريمة".

ويقام يوم المعلم العالمي، سنويًا في 5 أكتوبر. تأسس في عام 1994، للاحتفال بتوقيع عام 1966 على توصية اليونسكو / منظمة العمل الدولية بشأن وضع المعلمين، والتوصية كانت أداة لوضع معايير تتناول وضع وحالات المعلمين في جميع أنحاء العالم.

ووضع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إعادة هيكل لمرحلة الثانوية العامة تتضمن تقليل عدد المواد الدراسية المضافة للمجموع لإعطاء فرصة أكبر لشرح المواد الأساسية.

ويطبق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني آليات للقضاء على الكثافة الطلابية تتضمن استغلال المساحات الفاضية وحجرات الأنشطة والمعامل، فضلا عن تطبيق الفترة المسائية في عدد كبير من المدارس.

وبحسب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن مشكلة عجز المعلمين تنتهي خلال هذا الشهر بعد توزيع المعينين الجدد والتعاقد مع المعلمين بالحصة.