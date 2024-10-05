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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بسبب البكتيريا.. وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين في الصين

وزارة الصحة الصينية
وزارة الصحة الصينية

أصيب أكثر من 90 شخصا وتوفي 4 أشخاص في هونغ كونغ الصينية بعدوى تسببها بكتيريا المكورات العقدية من المجموعة B.

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وبحسب روسيا اليوم، مركز حماية الصحة التابع لوزارة الصحة في هونغ كونغ بإصابة نحو 91 شخصا بالمرض، خرج 40 منهم من المستشفى، بينما لا يزال 43 مريضا في المشفى حالتهم مستقرة، و4 في حالتهم حرجة، وتوفي 4 آخرون.

وبحسب المركز فقد أظهرت نتائج التحقيق الوبائي أن 75 مريضا تعرضوا لأسماك المياه العذبة النيئة قبل ظهور الأعراض، مع الإشارة إلى أن جميع المصابين كانوا يقيمون في مناطق مختلفة من المنطقة الإدارية الخاصة وقد تم شراء أسماك المياه العذبة المعنية من 47 سوقا مختلفا في 18 منطقة، والإصابة مرتبطة بسلالة ST283.

وفي الختام دعت السلطات المحلية السكان إلى ارتداء القفازات عند التعامل مع أسماك المياه العذبة النيئة، والامتناع عن تناول الأسماك التي لم تطهى جيدا، والتوجه فورا للحصول على الرعاية الطبية في حالة التهاب الجروح أو الإصابة بالحمى.

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