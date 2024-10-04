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الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أوكرانيا: روسيا هاجمت بنى تحتية حيوية بـ19 طائرة مسيرة         

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن روسيا هاجمت بنى تحتية حيوية في البلاد باستخدام 19 طائرة مسيرة خلال الليلة الماضية.

 

وأضافت في بيان أن الدفاعات الجوية أسقطت 9 طائرات مسيرة، ومن المرجح أن 7 طائرات أخرى تأثرت بالتشويش الإلكتروني. ولم تذكر تفاصيل عن مصير الطائرات الـ3 المتبقية.

 

وأوضح رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، أن مبنى سكنيا تضرر في العاصمة دون ورود تقارير عن وقوع إصابات. وأضاف أن حريقا اندلع جرى إخماده على الفور.

الهجوم ألحق أضرارا بمبنى إداري تجاري

وذكر  حاكم منطقة كيروفوهراد، أندريه رايكوفيتش، أن الهجوم ألحق أضرارا أيضا بمبنى إداري تجاري هناك مما تسبب في إصابات طفيفة لأحد الموظفين.

وقال حاكم منطقة خيرسون، أوليكساندر بروكودين، إن القوات الروسية ضربت أيضا بنية تحتية حيوية ومرافق للخدمات العامة و35 مسكنا خاصا في اليوم الماضي مضيفا أن الهجمات المختلفة هناك قتلت شخصا وأصابت أربعة آخرين.

 

كما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الخميس، أنها أسقطت 78 طائرة مسيرة من أصل 105 أطلقتها روسيا خلال الهجوم، وتأثرت 23 منها على الأرجح بتشويش إلكتروني.

 

وأكد الجيش الأوكراني أنه استخدم صواريخ باليستية من طراز أتاكمز التي قدمتها الولايات المتحدة لضرب محطة رادار روسية لتقليل قدرة موسكو على "رصد وتتبع واعتراض" الأهداف الباليستية دون أن يذكر توقيتا محددا لتنفيذ تلك الضربة.

 

 

 

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