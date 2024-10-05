السبت 05 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

إصابة شخص في مقاطعة فورونيج الروسية جراء هجوم أوكراني

هجوم أوكراني
هجوم أوكراني

قال الحاكم ألكسندر جوزيف، إن شخصًا أصيب خلال هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مؤسسة مدنية في منطقة فورونيج الروسية.

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وبحسب "سبوتنيك،"، نشر جوزيف على تلجرام: "حاولت الطائرات الجوية الأوكرانية المسيرة مهاجمة العديد من الشركات التي تصنع المنتجات المدنية. 

ووفقًا للمعلومات المحدثة، أصيب شخص واحد الرجل أصيب بجروح وشظايا في ذراعه".

وأضاف حاكم فورونيج، أن حريقًا اندلع في أحد طوابق المبنى مؤكدا أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

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