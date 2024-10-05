قال الحاكم ألكسندر جوزيف، إن شخصًا أصيب خلال هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مؤسسة مدنية في منطقة فورونيج الروسية.

وبحسب "سبوتنيك،"، نشر جوزيف على تلجرام: "حاولت الطائرات الجوية الأوكرانية المسيرة مهاجمة العديد من الشركات التي تصنع المنتجات المدنية.

ووفقًا للمعلومات المحدثة، أصيب شخص واحد الرجل أصيب بجروح وشظايا في ذراعه".

وأضاف حاكم فورونيج، أن حريقًا اندلع في أحد طوابق المبنى مؤكدا أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.