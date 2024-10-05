سيلينا جوميز تحصد وسام الفارس من فرنسا عن فيلمها الأخير

حصلت المطربة والممثلة الشهيرة سيلينا جوميز على وسام رفيع المستوى نظير عملها في فيلم إميليا بيريز، وبحسب مجلة إل يعتبر الوسام تقديرً لمساهمتها الكبيرة في الفنون بفرنسا.

وحصلت سيلينا جوميز الممثلة وزملاءها المشاركون في الفيلم على وسام فارس الفنون والآداب في فيلا ألبرتين في مدينة نيويورك، وتولى محمد بوعبد الله، المستشار الثقافي لفرنسا في الولايات المتحدة، بمنح الميداليات إلى فريق العمل، وشاركت سيلينا جوميز لقطات من الحفل على إنستجرام.

ويأتي فيلم إميليا بيريز في باريس، والذي كتبه وأخرجه جاك أوديار، ولايعتبر هذا أول تكريم فرنسي كبير يحصل عليه فريق العمل، إذ فازت سيلينا جوميز وبطلات الفيلم، زوي سالدانا وكارلا صوفيا جاسكون وأدريانا باز، أيضًا بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي في مايو.

وتحدثت سيلينا جوميز إلى مجلة إكسترا في العرض الأول للفيلم في مدينة نيويورك عن الضجة التي أثيرت حول ترشيح إميليا بيريز لجائزة الأوسكار، وقالت قبل أن تتطرق إلى الفيلم على نطاق أوسع: "لا أعرف. سنرى ما سيحدث بعد ذلك". وأضافت: "أشعر حقًا بالفخر لأنه نال هذا التقدير بهذه الطريقة. إنها قصة جميلة للغاية، لذا فإن هذه هي اللحظة الأكثر فخرًا بالنسبة لي بالتأكيد".

وتحدثت سيلينا جوميز باللغة الإسبانية في المشروع، في وقت سابق من هذا الأسبوعـ وهو الأمر الذي كان له ثقل إضافي على الممثلة اللاتينية، حيث وقالت: "كان الأمر يعني الكثير بالنسبة لي لأن المخرج وثق بي في هذا الأمر."

وأضافت سيلينا جوميز أنها عملت بجد على تحسين مهاراتها اللغوية، بل وتلقت مساعدة من عائلتها، وقالت: "كان لدي مدربون، نعم، وكنا نتواصل كل يوم باللغة الإسبانية، ولكن، نعم، كان والدي فخوراً للغاية. كان يقول لي، 'أنت تراسليني، ميجا.. أنا لا أصدق'، وأنا أقول، 'نعم، أنا أرسل لك رسالة باللغة الإسبانية'".