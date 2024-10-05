عبدالناصر زيدان يكشف مفاجأة في أزمة القندوسي مع النادي الأهلي

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمتابعة رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، لتصريحات اللاعب القندوسي.

وأوضح زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه ملعب الشمس والمذاع على قناة الشمس، أن الخطيب كلف محمد رمضان، مدير النشاط الرياضي ومدير الكرة، بتحويل ملف القضية إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد، أن هناك مكالمة مرتقبة بين محمد رمضان وبلعيد، سيتم خلالها الاستماع لجميع تفاصيل المفاوضات مع القندوسي، بما في ذلك الأسماء التي شاركت في المحادثات منذ بدايتها.

وأضاف، أن استدعاء القندوسي لا يهدف إلى إدانته، وإنما يأتي من أجل الاستماع لتصريحاته والاطلاع على المستندات.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد جميع المتسببين في إحراج النادي الأهلي في هذا الملف.