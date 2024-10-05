السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

عبدالناصر زيدان يكشف مفاجأة في أزمة القندوسي مع النادي الأهلي

القندوسي
القندوسي

كشف الإعلامي عبد الناصر زيدان، عن تفاصيل جديدة تتعلق بمتابعة رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، لتصريحات اللاعب القندوسي.

txt

وكيل القندوسي السابق: "اللاعب حاقد على الأهلي"

وأوضح زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه ملعب الشمس والمذاع على قناة الشمس، أن الخطيب كلف محمد رمضان، مدير النشاط الرياضي ومدير الكرة، بتحويل ملف القضية إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

txt

أحمد قندوسي: مخطط الرحيل المجاني عن الأهلي "شائعة ساذجة"

وأكد، أن هناك مكالمة مرتقبة بين محمد رمضان وبلعيد، سيتم خلالها الاستماع لجميع تفاصيل المفاوضات مع القندوسي، بما في ذلك الأسماء التي شاركت في المحادثات منذ بدايتها.

وأضاف، أن استدعاء القندوسي لا يهدف إلى إدانته، وإنما يأتي من أجل الاستماع لتصريحاته والاطلاع على المستندات.

وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد جميع المتسببين في إحراج النادي الأهلي في هذا الملف.

مواد متعلقة

سيراميكا كليوباترا يعلق على أزمة القندوسي
الجريدة الورقية