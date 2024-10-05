عامل يمزق جسد زوج شقيقته بسبب خلافات المصاهرة بالبلينا

استقبل مستشفى البلينا المركزي عامل يبلغ من العمر 33 سنة يقيم بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج مصابًا بجرح قطعي شبه نافذ بالجانب الأيمن من البطن وجرح رضي بفروة الرأس تعدى عليه شقيق زوجته بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزته وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم "مطواة" وتحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد نور عمر رئيس مباحث المديرية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة البلينا من المستشفى المركزي بوصول "بركات . ع . ا . ا" 33 سنة عامل مصاباً بجرح قطعي شبه نافذ بالجانب الأيمن من البطن وجرح رضي بفروة الرأس وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة يقيم بمركز البلينا .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال المصاب إتهم شقيق زوجته "البدري . ع . ع . ا" 34 سنة عامل يقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات المصاهرة .





تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "مطواة " وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .





وفي سياق آخر شهد طريق ترعة نجع حمادي بدائرة مركز سوهاج وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية وجها لوجه نتج عنه إصابة قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وقائد الدراجة باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم وطالب كان برفقته باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم يقيمون بدائرة المركز وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على المركبتين ونقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي مركز شرطة سوهاج بلاغًا بوجود حادث تصادم ومصابين بطريق ترعة نجع حمادي بدائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة "إسلام . ع . م . ا" 25 سنة عامل اصطدم بدراجة بخارية قيادة "محمد . ه . ا . ا" 17 سنة طالب وجها لوجه .

نتج عن الحادث إصابة كل من :- قائد السيارة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وقائد الدراجة البخارية باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم ومستقل الدراجة البخارية "صلاح . ا . م . ر" 16 طالب باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وبسؤال المصابين قرروا بمضمون ما سبق .





جرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على المركبتين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .