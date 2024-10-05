الأربعاء.. مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

تحتفل مكتبة الاسكندرية الاربعاء القادم باليوم العالمى للصحة النفسية بمركز مؤتمرات تهدف الاحتفالية إلى إذكاء الوعي بقضايا الصحة النفسية وتعبئة الجهود من أجل دعم نفسية الفرد، والقضاء على الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية، وبناء مجتمع يتمتع بصحة نفسية جيدة وأكثر دعمًا وشمولًا وإيجابية.

يبدأ برنامج الاحتفالية بمحاضرة عنوانها (رحلة التعافي) يقدمها الدكتور مصطفى النحاس؛ استشاري الطب النفسي الشهير، كما تتضمن الاحتفالية ورش عمل متنوعة بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي ومركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية ومؤسسة سبيل وعيادات ريكافري تأتي الورشة الأولى بعنوان (اعثر على قوتك التي تجعلك متميزًا).

ويقدمها الدكتور أحمد سويلم؛ ممثل مؤسسة فاهم للدعم النفسي واستشاري الطب النفسي وعضو الكلية الملكية للأطباء النفسيين.

ثم تأتي الورشة الثانية بعنوان (الأنشطة الثقافية والتطوع ودورها في تحسين الصحة النفسية)، وتقدمها مجدلين سمعان؛ مدير برنامج التكوين الإنساني والتطوع بمركز الجزويت الثقافي.

وتنتهي الاحتفالية بالورشة الثالثة تحت عنوان (صحة العلاقات)، وتقدمها وفاء عبداللطيف؛ مدير إدارة التدريب والتوعية في عيادات ريكافري، وذلك الساعة السادسة مساء يوم 10 أكتوبر بقاعة الأغراض المتعددة.

تأتي الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالتوعية عن الصحة النفسية من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة لجمهورها، والتي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية الصحة على قمة أولوياتها.