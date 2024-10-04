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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ندياي: كنت أتمنى التواجد مع الزمالك في السوبر الإفريقي

الزمالك
الزمالك

أعرب السنغالي سيدي ندياي، المنضم حديثا لنادي الزمالك، عن سعادته بتتويج الفريق الأبيض بالسوبر الإفريقي بعد الفوز على النادي الأهلي.

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وقال نيدياي فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمدأبو العلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "تابعت مباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والأهلي، وسعدت بالتتويج باللقب، كما كنت أتمنى التواجد مع الزمالك في مباراة السوبر الأفريقي".

وأضاف: "أطمح بالتواجد في منتخب السنغال الأول والمشاركة في تصفيات كأس العالم، وانضممت لمنتخبات الناشئين بالسنغال".

وتابع: "المنافسة مع زملائي في هجوم الزمالك مع الفريق الأول تتطلب العمل بكل قوة، وقادر على اللعب في بعض المراكز ولكن الأفضل رأس حربة صريح".

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