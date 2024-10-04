شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مقتل شاب يدعى وليد. أ.د، يعمل في كافتيريا بالشرقية ، تم ضبط المتهمين وتوالت النيابة التحقيق.

استدرجوه بمكالمة تليفون..القصة الكاملة لمقتل شاب على يد 4 أشخاص في شبين القناطر

وأوضحت التحريات أن الشاب تربطه علاقة عاطفية بفتاة واتفقا على الزواج، وتقدم لخطبتها أكثر من مرة ولكن أهل الفتاة أصروا على رفضوه، وعلى اثر ذلك دبت خلافات بينهما وتم إنهاؤها، وبعد ذلك فوجئ الشاب باتصال تليفوني من الفتاة تخبره أن والدها يريد مقابلته لإتمام الزواج، فسارع الشاب إلى مقابلته.

واستكملت التحريات، أن أهل الفتاه تربصوا به وعكفوا على تعذيبه حتى الموت، ووضعوا جثته داخل سجادة حتى تم كشف الواقعة من قبل أصدقاء المجنى عليه وأهليته.

تقدم لابنتهم ورفضوه..حبس المتهمين بقتل شاب في شبين القناطر

كما أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر ،بحبس 4 أشخاص متهمين بقتل شاب ، كان في علاقة مع فتاة كانت تربطه بها علاقة عاطفية، فاستدرجوه لمنزلهم وعذبوه وقتلوه بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك وسؤال شهود العيان بالواقعة.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بمصرع شاب يدعى وليد احمد، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتبين من تحريات المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر أن وراء الواقعة، 4 أشخاص من أهل فتاة كانت تربطه بها علاقة عاطفية وتقدم للزواج منها ولكنهم رفضوه.

كما كشفت التحريات والبحث الجنائي، أن المتهمين استدرجوا الشاب عن طريق ابنتهم والتي أجرت مكالمة تليفونية قائلة إن والدها يريد مقابلته بمنزلهم وعقب وصوله قتلوه ووضعوه داخل سجادة، وتم ضبط الجناة الثلاثة وجاري ضبط المتهم الرابع الهارب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.