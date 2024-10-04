"كاس" تخفض عقوبة إيقاف النجم الفرنسي بوجبا

قررت محكمة التحكيم الرياضية "كاس"، تخفيض عقوبة النجم الفرنسي بول بوجبا إلى 18 شهرا بدلا من أربعة أعوام.

وكان بوجبا تعرض لعقوبة الإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بلعبة كرة القدم، العام الماضي، ولمدة أربع سنوات، وذلك بعد العثور على مواد منشطة في تحليله.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" عبر موقعها على شبكة الإنترنت، أن تقليص العقوبة يسري منذ يوم 11 سبتمبر عام 2023، ولمدة 18 شهرا.

ويعني الحكم الجديد إمكانية عودة بوجبا إلى التدريبات رفقة ناديه يوفنتوس في يناير، قبل أن يكون مؤهلًا للعب في مارس 2025.

ولم يشارك بوجبا في أي مباراة منذ أغسطس عام 2023، حينما جاءت عينته إيجابية لمادة "ديهيدرو إيبي أندروستيرون، وهي مادة ترفع معدلات التيستوستيرون، وذلك عقب مباراة لفريقه يوفنتوس أمام أودينيزي بالدوري الإيطالي.

وجرى إيقاف بوجبا من قبل المحكمة الإيطالية لمكافحة المنشطات بشكل مؤقت في سبتمبر من العام الماضي، قبل أن يتقرر معاقبته بالإيقاف لمدة أربعة أعوام في فبراير عام 2024.

ونفى بوجبا، الذي يمتد عقده مع يوفنتوس حتى يونيو عام 2026، ارتكاب أي مخالفات وقال إنه سيلجأ لـ(كاس) للفصل في الأمر.