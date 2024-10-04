الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

منطقة أهرامات الجيزة تستقبل رئيس وزراء ولاية بافاريا

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة "ماركوس زودر"، رئيس وزراء ولاية بافاريا والوفد المرافق له، وذلك علي هامش زيارتهم لمصر، رافقهم خلال الزيارة يورجن شولتس السفير الألماني بالقاهرة.

وكان في استقبالهم أشرف محيي مدير عام آثار الجيزة، والذي اصطحبهم في جولة تفقدية داخل المنطقة الأثرية، كما قام بالشرح الأثري والتاريخي لتعريفهم بالمنطقة وما بها من كنوز أثرية.

تضمنت الجولة هرم خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم ومنطقة البانوراما وتمثال أبو الهول حيث استمع لشرح مفصل عن المنطقة الأثرية ككل وتاريخ التمثال وطريقة نحته.

وحرص رئيس وزراء بافاريا والوفد المرافق له على التقاط الصور التذكارية تخليدا لهذه الزيارة، كما قام بإجراء عدد من اللقاءات التلفزيونية التي اعرب خلالها عن سعادته بزيارة منطقة الأهرامات، واصفا اليوم بأنه المميز بعدما استهله بزيارة المنطقة والاستمتاع بالحضارة المصرية القديمة.

كما زار منطقة خان الخليلي واستمتع بالأكلات  المصرية التراثية على متن فلوكة في نهر النيل.

وقد نشرت السفارة الألمانية بالقاهرة صورة هذه الجولة على موقعها على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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