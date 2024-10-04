السيسي وبن زايد: مشروع رأس الحكمة يعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة، وفقا لما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

وأعرب السيسي ورئيس الإمارات عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ مشروع رأس الحكمة من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية.

وشدد السيسي ورئيس الإمارات على أهمية مشروع رأس الحكمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين؛ كونه يمثل نموذجا للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.