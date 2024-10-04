الجمعة 04 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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السيسي وبن زايد: مشروع رأس الحكمة يعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي ومحمد بن زايد

شهد الرئيس عبدالفتاح  السيسي ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة، وفقا لما ذكرته فضائية “اكسترا نيوز” في نبأ عاجل.

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الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يشهدان إطلاق مشروع رأس الحكمة

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رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى إنتصارات أكتوبر

 

وأعرب السيسي ورئيس الإمارات عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ مشروع رأس الحكمة من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية.

 

وشدد  السيسي ورئيس الإمارات على  أهمية مشروع رأس الحكمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين؛  كونه يمثل نموذجا للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.

 

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