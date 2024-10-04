الرصاصة لا تزال فى جيبنا

فى الذكرى الـ51 لنصر اكتوبر

السادس من أكتوبر 1973 يبقى أعظم الأيام فى تاريخ مصر الحديث أنه يوم النصر يوم استرداد العزة والكرامة يوم البطولة والفداء فى ذكرى يوم النصر تتأجج المشاعر الوطنية والحنين لأيام النصر العظيم وأبطال أكتوبر من القادة والجنود وبطل الحرب والسلام الزعيم الراحل أنور السادات.

الفن كان حاضراً بقوة فى التعبير عن النصر العظيم سواء فى الأغنية أو السينما أو الدراما تبارى الجميع فى تقديم فن حقيقى على قدر هذا النصر المبين تلك الأعمال كانت صادقة بحق من ينسى أغنيات على الربابة، وعاش اللى قال، وأم البطل ولفى البلاد يا صبية، وغيرها أغان دخلت قلوب الملايين وما زالت قائمة رغم مرور أكثر من نصف قرن والأفلام التى عبرت عن النصر رغم قلة الإمكانيات الرصاصة لا تزال فى جيبى، حتى آخر العمر، بدور العمر لحظة، الوفاء العظيم، هذا فضلاً عن العديد من الأعمال الدرامية التى عبرت عن أعظم انتصار فى تاريخ مصر والأمة العربية فى العصر الحديث نقدم فى ذكرى النصر تقارير. عن دور الفن فى التعبير عن النصر المبين على العدو الاسرائيلى وتحية من القلب فى ذكرى النصر لجميع أبطال أكتوبر من قادة وجنود.