مصرع طالب في انقلاب دراجة نارية بالشرقية

لقي طالب مصرعه،جراء تعرضه لحادث إنقلاب دراجة نارية موتوسيكل،على طريق «كفر صقر- أبوالشقوق» بنطاق مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

مصرع طالب في حادث إنقلاب دراجة نارية بالشرقية

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية «موتوسيكل»، على طريق «كفر صقر- أبوالشقوق» بنطاق مركز كفر صقر، ما أسفر عن مصرع «عبدالرحمن. ص»، 15 عاما طالب، ومقيم بدائرة مركز كفر صقر، متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر صقر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

قرار جديد في حادث دهس سيدتين في مدينة نصر

كما قررت نيابة مدينة نصر، التصريح بدفن جثتي سيدتين لقيتا مصرعهما في حادث سيارة وأمرت بحبس سائق السيارة المتسبب في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بمحور أبو زيد خضر،وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين اصطدام قائد سيارة بسيدتين ما أسفر عن وفاتهما.

وكشفت المعاينة أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق بسبب السرعة الزائدة، تم نقل الجثمانين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.