تعرض 6 عمال للاصابة ،بإصابات مختلفة أثناء عملهم فى إنشاء سقف مبنى خرساني بالقرب من موقف قرية شنراق السنطة،في أحد العقارات السكنية بمدينة السنطة بمحافظة الغربية.

إصابة 6 عمال بسبب سقوط سقف مبنى خرساني بأحد العقارات بالغربية

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية ، قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 6 عمال سقط عليهم سقف خرسانى أثناء عملهم في انشائه.

على الفور انتقلت الأجهزة الامنية وقوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة قسم شرطة السنطة و٤ سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وبالمعاينة تبين سقوط سقف خرساني أثناء عمل العمال في إنشائه حيث سقط بهم نقل المصابين إلى مستشفى السنطة العام لتلقى العلاج، وتعدد إصاباته بين كسور وسحجات اشتباه نزيف.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية.. تكشف حقيقة استغاثة سيدة تعرضت للاعتداء في أسيوط

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره عبر موقع «فيس بوك» بشأن إستغاثة إحدى السيدات من تعرضها للإعتداء بأسيوط.

قالت الداخلية في بيان مساء اليوم الجمعة ؛في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم نشره عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمنًا إستغاثة إحدى السيدات من تعرضها للإعتداء بأسيوط،وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بأسيوط بوقوع مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: (عاملة بمحل مصابة بكدمات بالوجه «ناشرة الإستغاثة»)، طرف ثان (طليقها) بدائرة قسم شرطة أول أسيوط إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بالأيدى محدثًا إصابتها بسبب خلافات عائلية بينهما».

وأضافت: «تم ضبط الطرفين، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».