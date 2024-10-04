الهيئة الصحية الإسلامية في لبنان تنعى 7 مسعفين استشهدوا في قصف للاحتلال الإسرائيلي

صرحت غرفة عمليات الدفاع المدني التابعة للهيئة الصحية الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، عن استشهاد عدد من المسعفين جراء قصف الإحتلال الإسرائيلي على الطواقم الإسعافية في بلدة مرجعيون.

ونعت غرفة عمليات الدفاع المدني في بيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف المديرية العامة للدفاع المدني ثلة من مسعفيها الذين ارتقوا بالعدوان الصهيوني المباشر على الطواقم الإسعافية في مستشفى مرجعيون الحكومي".

وأضافت: "كما استهدف العدو الإسرائيلي مركز شقرا الإسعافي مما أدى إلى مقتل مسعفين اثنين.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف مركز خربة سلم (بئر السلاسل) مما أسفر عن مقتل مسعفين اثنين.

وأعربت المديرية عن عزمها مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية.

من جهتها أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة جويا.

هذا وتعرضت الطواقم الإسعافية لعدة اعتداءات في الآونة الأخيرة وقد أثار هذا العدوان ردود فعل واسعة من قبل المنظمات الإنسانية والدولية التي دعت إلى حماية المدنيين والعاملين في مجال الإسعاف.

وفجر الثلاثاء 1 أكتوبر أعلن الجيش بدء عملية عسكرية برية ضد أهداف لحزب الله في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.