ورشة عمل لرفع كفاءة الكوادر البشرية بشركة خدمات البترول البحرية

نظمت شركة خدمات البترول البحرية PMS إحدى شركات قطاع البترول المصري ورشة عمل بمناسبة انتهاء أحد المراحل المهمة في مشروعها الإستراتيجي لتطوير الكوادر البشرية بالشركة وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير ورفع كفاءة العنصر البشري وتعظيم الاستفادة منها.

أساسيات الورشة

قالت الوزارة إن هذا المشروع الذي تم البدء في تنفيذه في عام 2023 بالتعاون مع الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية " إنبي" الذراع الهندسي والتدريبي لقطاع البترول المصري واستشاريين متخصصين، وذلك بتقييم أكثر من من 110 فرد من فرق عمل إدارة المشروعات والإدارات الفنية والخدمية المعاونة.

وارتكزت عملية التقييم على الجوانب المعرفية والجدارات باستخدام برامج تقييم أداء ذات مواصفات عالمية (Thomas psychometric - CPI – MBTI - CPI260 Leadership Potential)، ثم تم عمل خطط التطوير الفردي (IDP) طبقا للمسار الوظيفي وبناء على نتائج التقييم.

هذا وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بتطوير مجموعة من 37 مهندس من فرق إدارة المشروعات فيما يخص الإدارة الاستراتيجية وتطوير الجدارات القيادية والإدارية.

وقد حضر ورشة العمل المهندس عمرو بدوي، رئيس شركة PMS، والمهندس وائل لطفي، رئيس شركة إنبي، بالإضافة إلى مجموعة من الإدارة العليا بالشركتين.

تضمنت ورشة العمل سلسلة من العروض التقديمية والمناقشات لخمس مجموعات من المتدربين الذين قدموا مجموعة من المشروعات التي تعكس ما درسوه وتصب في أهداف الشركة الإستراتيجية.

وخلال الفعاليات قام المهندس عمرو بدوي والمهندس وائل لطفي بتكريم المجموعة الفائزة بالمشروع الأكثر تميزًا وتكريم مهندسي الشركة الذين اجتازوا البرنامج التدريبي، كما تم استعرض المراحل القادمة لاستكمال عملية التطوير وتنفيذ خطة ال Succession Plan.

وأكد المهندس عمرو بدوي رئيس شركة خدمات البترول البحرية على الأهمية البالغة التي توليها الشركة لتطوير الكوادر البشرية ووضعه كأولوية أولى لتحقيق نمو أفضل، مشيرًا إلى سعي PMS المستمر لخلق كوادر قيادية جديدة تساهم في اتخاذ القرارات وتتبنى أفكارًا مبتكرة للتطوير المستدام.

شهدت الورشة تفاعلًا ملحوظًا بين الحضور، حيث تم تبادل الأفكار والرؤى التي تسهم في تعزيز الأداء والابتكار، مما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الشركة في النمو المستدام.