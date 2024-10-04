الجمعة 04 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بالفيديو.. انفجار كبير يهز العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الجمعة

غارات امريكية بريطانية
غارات امريكية بريطانية تقصف العاصمة صنعاء

أكد مراسل RT، إن غارات جوية استهدفت معسكر الصيانة في منطقة الحصبة شمالي العاصمة صنعاء ومنطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة، وأضاف أن ثلاث غارات استهدفت محافظة البيضاء.

 

وأفادت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارات على العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وذمار بسلسلة غارات.

 

وأوضحت مصادر محلية أن الطيران الأمريكي البريطاني شن 4 غارات على مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء.

 

وأشارت إلى أن الطيران استهدف بـ 7 غارات منطقة الكثيب ومطار الحديدة كما شن غارة على جنوب مدينة ذمار.

 

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