محافظ بيروت: الاعتداء الإسرائيلي قلب العاصمة رأسا على عقب

أكد محافظ بيروت، مروان عبود، أن العدوان الإسرائيلي لم يترك في لبنان أية مباني أو منشآت عامة دون قصف، وإن حجم الأضرار كبير في الأراضي اللبنانية.

وتابع “عبود” خلال تصريحاته عبر فضائية “ألقاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن الضغط التي تعاني منه العاصمة اللبنانية حاليًا هو ضغط يتعلق بالبنية التحتية وبتأمين المياه وتأمين المأكل والمشرب للنازحين وتأمين المأوى لهم.

وشدد على أن بيروت تعاني الآن الاكتظاظ، حيث دخلها ما يساوي عدد سكانها، وهذا كله يؤدي إلى ضغط على البنية التحتية في المدينة، لافتا إلى أن العدوان الإسرائيل أدى إلى قلب الأوضاع في بيروت راسًا على عقب بحيث ان المدارس امتلأت بالنازحين وتعطل العام الدراسي.

وواصل عبود أن الحركة التجارية ببيروت شبه منعدمة والشوارع والميادين ممتلئين بالنازحين في كل أرجاء بيروت.

جيش الإحتلال الإسرائيلي يزعم مقتل 250 من حزب الله منذ الاثنين





وفي سياق آخر، زعُم جيش الإحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة، أنه قتل نحو 250 من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان.

وقال المتحدث العسكري للإحتلال الإسرائيلي نداف شوشاني إن تقديرات الجيش تشير إلى أنه قتل نحو 250 من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية، واستهدف عناصر بشرية، وبنى تحتية لحزب الله، ومباني عسكرية، ومستودعات أسلحة، وقاذفات منذ بدء عمليته البرية في لبنان قبل أيام.

وأشار إلى أن من بين هؤلاء، الذين قتلوا خلال 4 أيام من النشاط المستهدف في جنوب لبنان، هناك "21 قائدا".

وأضاف أنه "تمت مهاجمة أكثر من 2000 هدف عسكري، من بينها: أهداف بشرية، وبنى تحتية إرهابية، ومباني عسكرية، ومستودعات أسلحة، وقاذفات.. وأكثر من ذلك".