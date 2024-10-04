الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلاً في دير البلح.. فيديو

فلسطيني في غزة وسط
فلسطيني في غزة وسط الحطام

عرضت وكالة “وفا” الفلسطينية مقطع فيديو حول استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا شرق مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة.

وفي اليوم الـ364 من العدوان على غزة، استشهد 18 فلسطينيا على الأقل جراء ضربة إسرائيلية غير مسبوقة على مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، في حين ذكرت مصادر أمنية أن الضاحية الجنوبية لبيروت تعرضت لغارة أكبر من التي استهدفت الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس،  أن قطاع غزة يشهد تزايدا في انتشار الأمراض المعوية والمعدية في ظل نقص الأدوية وتوقف عمل المستشفيات.

وقالت “هاريس” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة،  إنهم حاولوا تقديم كل ما يحتاج إليه اللبنانيون في الجنوب ولكنهم ما زالوا بحاجة إلى المزيد من المساعدات.

وتابعت  أن هناك 3 مستشفيات جرى إخلاؤها في بيروت وكثير من العاملين بالمجال الطبي هربوا مع عائلاتهم خوفا من القصف الإسرائيلي.

وواصلت هاريس أنه "نقدم كل الإمدادات لوزارة الصحة اللبنانية لكن نتمنى أن يتمكنوا من الوصول إلى المحتاجين في الجنوب رغم تدمير البنية التحتية.

وأكملت أن أي عمليات عسكرية ضد المناطق الصحية في لبنان غير مقبول، متابعة :"القطاع الطبي في لبنان يكافح من أجل البقاء في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".

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