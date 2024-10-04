عمرو دياب| حفل جديد في نوفمبر المقبل .. الموعد والمكان

يحيي الفنان عمرو دياب حفلا جديد في الإمارا، ضمن سلسلة الحفلات الشتوية المقامة هناك مع أبرز نجوم الغناء العربي.

موعد ومكان حفل عمرو دياب الجديد في الإمارات

يقام الحفل في 30 نوفمبر في دبي، وسيتم طرح التذاكر قريبا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

اكتفى عمرو دياب خلال تلك الفترة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية بجانب حفلات الزفاف، وظهر بمشاهد عفوية وهو متواجد في شاطئه الخاص في مراسي بالساحل الشمالي.

طرح عمرو دياب أغنية “الطعامة” في مطلع يونيو الماضي، وتخططت أكثر من مليون مشاهدة خلال شهري طرحها.

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلماتها “روحي ليك إنت طايرة بترفرف نفسي تعرف الغلاوة ديا مانا حياتي لاقيتها بتصفصف علي حبيبي وروحي وعينيا أموت أموت أنا في الطعامه ديا في حاجه بينا حلوة بتريح في المقابلة باينة اهي عليا عايز افسر تاني واوضح ده انت عامل حالة مزاجية أموت أموت أنا في الطعامه ديا على شفايفك سيل عسل نقط لون عيونك جه وقضى عليا ماهو طبيعي لو الشجر سَقط عالخد تفاح دي جاذبية أموت أموت أنا في الطعامه ديا ”

أما الأغنية الثانية كانت “تتحبي”، التي سجلت أكثر من 930 ألف مشاهدة، من كلمات تامرح سين، ألحان وتوزيع محمد يحيى.

وتقول كلماتها “الدلع يِتشال له ناسه والهّنا بقىّ ليكى حصري والجمال أنتى أساسه حاصري قلبى وعينى حاصري مش ها أبالغ ف المزايا مش ها أعِد وأقول ياعينى شوفى نفسك ف المرايا شوفي وإنتى هاتُعذُريني تتحبى .. تتعشقي أه حرام تتعبى أو تشقي تتهني .. تتمني تتطلُبى طلباتِك مني هو مين يفلت يا ويله ؟ اللى عينيك جت ف عينيه وأنتى واقفه بتِسحريلهُ عاللى شايفهُ الله يعينه واللى مالهوش في الشقاوة لو شافِك يتشاقىّ عادي يانهار أبيض ع الحلاوة القمر طل الليلادي”

تفاصيل عودة عمرو دياب إلى يوتيوب

استخدم عمرو دياب أنغامي لعرض أغنياته بشكلٍ حصري قرابة العام والنصف، أحدثها أغاني ألبوم مكانك التي لم يأخذ يوتيوب مكانه فيه، لكنه حقق نجاحا ضخمًا على المنصة وملايين المشاهدات بعد أيام من طرحها .

عمرو دياب مشاهدات ضئيلة على يوتيوب على عكس العادة وتصدر أنغامي

ومن اللافت للنظر لم يضج اليوتيوب بالمشاهدات حين عودة عمرو دياب إليه بعد طرح أغانيه حصريًا على أنغام خلال مايقرب من 3 سنوات، فمن يصدق أن عمرو دياب يحقق مليون مشاهدة خلال أكثر من شهرين، وعلى النقيض نجده يتصدر قوائم الاتسماع العربية على “أنغامي”