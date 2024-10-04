أعلنت وزارة الداخلية أنه إستمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التي حققتها أجهزة وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة وفرض رقابة حاسمة على المنافذ الشرعية للبلاد لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع في براثن الإدمان.

داخل علب حلوى المولد.. إحباط محاولة تهريب مليون و305 ألف قرص «كبتاجون» للخارج

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص «3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول» بممارسة نشاط إجرامى تخصص في جلب وتهريب المواد المخدرة والإتجار بها وإعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص «الكبتاجون» المخدر عن طريق إخفائها بطريقة مستحدثة داخل شحنات «علب حلوى المولد النبوى الشريف» إلى إحدى الدول.

وقالت الداخلية في بيان مساء اليوم الجمعة :«عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مليون و305 آلاف قرص مخدر لعقار «الكبتاجون» و3 سيارات، هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى 1،5 مليار جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

تحرير 591 مخالفة عدم ارتداء الخوذة

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة، من ضبط 591 مخالفات لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، مع رفع 50 سيارة متروكة بالشوارع، وسحب 1536 رخصة لعدم وجود «الملصق الإلكتروني»، يأتي ذلك بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 591 مخالفات لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة، فيما أوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه جرى شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ورفعت شرطة المرور 50 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة»، من الشوارع في القاهرة والمحافظات، مؤكدة أن الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

وتمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1536 رخصة سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وذلك في إطار حرص الوزارة على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.