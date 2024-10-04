المصريون يحكمون أوروبا.. مرموش يغرد خارج السرب

تفوق المصري عمر مرموش جناح آينتراخت فرانكفورت على نفسه خلال شهر سبتمبر، ليتصدر قائمة الأفضل في جائزة الشهر، بفضل مواصلته إبداعاته في الدوري الألماني الدرجة الأولى بوندسليجا.

وسجل مرموش في شهر سبتمبر 5 أهداف في مسابقة "بوندسليجا"، ليتصدر ترتيب الهدافين بـ6 أهداف، بفارق هدف أمام هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

وبدأت أهداف عمر مرموش في سبتمبر ضد فريقه السابق فولفسبورج في الانتصار 2-1، حين وقع الفرعون على ثنائية في لقاء 14 سبتمبر الماضي، بعدها، سجل اللاعب المصري هدفاً في الفوز 2-0 على بروسيا مونشنغلادباخ، ثم أضاف هدفين في الانتصار 4-2 على هولشتن كيل.

و بات مرموش أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في شهر سبتمبر في الدوريات الأوروبية الكبرى، بالتساوي مع 4 لاعبين آخرين، منهم هاري كين منافسه على صدارة هدافي البوندسليجا، حسب شبكة "أوبتا" العالمية للإحصائيات.

وتساوى النجم المصري أيضا مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني، والأرجنتيني جيوفاني لوسيلسو لاعب ريال بيتيس الإسباني، وكول بالمر نجم تشيلسي الإنجليزي، الذين سجل كل منهم 5 أهداف في الدوري الكبير الذي يلعب فيه.

وإجمالا، أصبح في سجل المهاجم المصري عمر مرموش، على المستوى التهديفي، ١١ هدفا وصناعة، حيث خاض خلال الموسم الحالي 7 مباريات مع فرانكفورت في كل المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

وقضى مرموش فترات مميزة في صفوف ثنائي البوندسليجا فولفسبورج وشتوتجارت، ثم إنضم إلى آينتراخت فرانكفورت في انتقالات صيف 2023، بعقد يمتد حتى صيف 2027، وسجل في الموسم السابق 12 هدفا، مما جعله أحد أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الألماني.

وقبل بداية الموسم الحالي، أعلن الدولي المصري عمر مرموش، بقاءه في نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما كان قريبا جدا من الإنضمام إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي، في الوقت الذي أشارت تقارير بشأن رغبة ليفربول في التوقيع مع ثاني نجم مصري، بجانب محمد صلاح.

أحد أفضل الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الألماني.

وقبل بداية الموسم الحالي، أعلن الدولي المصري عمر مرموش، بقاءه في نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعدما كان قريبا جدا من الإنضمام إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي، في الوقت الذي أشارت تقارير بشأن رغبة ليفربول في التوقيع مع ثاني نجم مصري، بجانب محمد صلاح.

تألق أوروبي في اليوروباليج

واصل النجم المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، تألقه اللافت في الملاعب الأوروبية، حيث قاد فريقه للتقدم على بشكتاش التركي بتسجيله هدفًا في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

ويخوض آينتراخت فرانكفورت مواجهته ضد بشكتاش على ملعب "بيشكتاش بارك" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

بهذا الهدف، يرفع مرموش رصيده إلى 8 أهداف بالإضافة إلى 5 تمريرات حاسمة بعد مشاركته في 8 مباريات مع فريقه الألماني في جميع المسابقات هذا الموسم.

مرموش يحكم سيطرته على الدوري الألماني

أضاء نجمنا الدولي المصري عمر مرموش، جناح فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، مسابقة البوندسليجا، بتوهج مثير للإعجاب خلال الموسم الحالي 2025/2024، جعله يتصدر قائمة تاريخية أوروبية غير مسبوقة.

وأثبت جناح الفراعنة أنه يستحق بجدارة أن يكون أحد أبرز النجوم في الوقت الحالي على صعيد الدوريات الخمسة الكبرى في قارة أوروبا العجوز، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ فرانكفورت يسجل 6 أهداف في أول 5 مباريات للفريق في أحد مواسم الدوري الألماني.

المثير تاريخياً، هو تصدر عمر مرموش قائمة أفضل 10 لاعبين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى هذا الموسم حتى الآن، وفقاً لشبكة "سوفا سكور" المتخصصة في الإحصائيات، وأصبحت تلك هي المرة الأولى التي تشهد فيها قائمة "سوفا سكور" لأعلى اللاعبين تقييما في أوروبا تصدر لاعب عربي، في سابقة تاريخية منذ اعتماد تصنيفها.

وحقق صاحب الـ25 عاما ذلك الإنجاز، بفضل إسهاماته التهديفية بنحو 9 أهداف خلال 5 مباريات بالدوري الألماني، بواقع إحراز 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة، ليتصدر ترتيب الهدافين بالمسابقة المحلية للألمان.

وجاء مرموش على رأس القائمة بتقييم 8.32، متفوقا على منافسه في البوندسليجا؛ فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن، الذي تراجع إلى المركز الثاني بتقييم 8.24، فيما تواجد ثنائي مانشستر سيتي؛ إيرلينج هالاند وكيفن دي بروين، في المركزين الثالث والرابع بتقييم 8.20.

كما برز في القائمة أسم نجمان عربيان آخران، وهما المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي جاء خامسا بتقييم 8.32، ثم محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، صاحب المركز العاشر والأخير بالقائمة بتقييم 7.95، بينما احتل المراكز من السادس إلى التاسع كل من هاري كين مهاجم بايرن ميونخ (8.14)، ولامين يامال نجم برشلونة (8.05)، وكول بالمر ظاهرة تشيلسي (8.03)، ورافينيا (7.98).