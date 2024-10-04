توزيع 138 ألف تابلت في مدارس سيناء ومدن القناة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدد أجهزة التابلت التي تم توزيعها على طلاب أولى ثانوي في مدارس سيناء ومدن القناة، منذ عام 2019 حتى عام 2024.

وزعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 55 ألفًا و202 جهاز تابلت على الطلاب في محافظة الإسماعلية، و20 ألفًا و855 جهاز في محافظة بورسعيد، و21 ألفا و946 جهاز في شمال سيناء، و23 ألفًا و800 في السويس، و6 آلاف و336 في جنوب سيناء، بإجمالي 138 ألفًا و139 جهاز تابلت.

إحصائيات إنشاء المباني المدرسية في سيناء

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد مشروعات إنشاء المباني المدرسية والفصول التي تم انشاؤها في سيناء ومدن القناة خلال الفترة الأخيرة منذ عام 2014.

ونوهت وزارة التربية والتعليم بإنشاء 56 مشروع في بورسعيد بما يعادل 1058 فصلًا، و15 مشروعا في السويس بما يعادل 1012 فصلا، و97 مشروعًا في الإسماعيلية بما يعادل ألف و347 فصلًا، و90 مشروعًا في جنوب سيناء بما يعادل 842 فصلًا، بإجمالي 408 مشروعات بما يعادل 5 آلاف و737 فصلا.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم الاهتمام بالتوسع في بناء النماذج الناجحة من المدارس، مشيرة إلى أن عدد المدارس المصرية اليابانية بسيناء ومدن القناة ثمان مدارس حاليًا.

ووزعت المدارس المصرية اليابانية كالآتي: مدرستين في جنوب سيناء، ومدرسة في شمال سيناء، ومدرستين في السويس، ومدرسة في الإسماعيلية، ومدرستين في بورسعيد.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الى ان عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ٦ مدارس بيانها كالتالي: 3 مدارس في بورسعيد، ومدرسة واحدة في السويس، ومدرسة جنوب سيناء، ومدرسة الإسماعيلية.