تحرير 591 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة».. وسحب 1536 رخصة بسبب «الملصق الإلكتروني»

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، خلال حملات موسعة شنتها خلال 24 ساعة، من ضبط 591 مخالفات لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة والفرعية، مع رفع 50 سيارة متروكة بالشوارع، وسحب 1536 رخصة لعدم وجود «الملصق الإلكتروني»، يأتي ذلك بهدف تحقيق الانضباط في الشارع.

تحرير 591 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة».. وتسحب 1536 رخصة بسبب «الملصق الإلكتروني»

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط 591 مخالفات لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة، فيما أوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه جرى شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة، بجانب المخالفات الأخرى.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ورفعت شرطة المرور 50 سيارة ودراجة نارية «متروكة ومتهالكة»، من الشوارع في القاهرة والمحافظات، مؤكدة أن الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة للانتشار الأمني على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة.

وتمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية من سحب 1536 رخصة سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وذلك في إطار حرص الوزارة على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

يذكر أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، إذ تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس.

ضبط راكب بميناء القاهرة الجوي سرق شخصين على متن طائرة

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة، وقد تبلغ للأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى من قائد إحدى الطائرات القادمة من الخارج بطلب استدعاء الأجهزة الأمنية على متن الطائرة لاكتشاف راكبين (يحملان جنسيات أجنبية)، سرقة مبالغ مالية من داخل حقائبهما.

وقالت الداخلية في بيان مساء اليوم الجمعة: «بالانتقال والفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة أحد الركاب «يحمل جنسية أجنبية» يجلس على مقربة منهما، وتبين قيامه بارتكاب الواقعة بأسلوب «المغافلة» وإخفاء المبالغ المستولى عليها بمقعده، وعثر بحوزته على 1680 دولارا أمريكيا و450 يورو و134 دينارا أردنيا و645 درهما إماراتيا و600 دينار عراقى و440 ليرة تركي و720 دينارا صربيا و440 بات تايلاندي و100 رنجت ماليزى و25 ألف ريال كمبودي متحصلات سرقة ركاب آخرين «غير محددين» قام بسرقتهم خلال تواجده بالمطار. تم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق».