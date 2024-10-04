الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

غالانت: قتلنا نصر الله وفي حقيبتنا مفاجآت أخرى

اجتماع وزير دماع
اجتماع وزير دماع الاحتلال الصهيوني بقادته

عن وسائل اعلام أجنبية، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الجمعة باغتيال قياديين آخرين في "حزب الله" اللبناني.

 

وأضاف غالانت خلال لقاء مع جنود إسرائيليين من الفرقة العسكرية 36 عند الحدود اللبنانية، أن الجيش سيواصل اجتياح جنوب لبنان بادعاء "تدمير بنية حزب الله التحتية كلها".

 

وقال بأن "حزب الله" يتعرض لضربات شديدة جدا واحدة تلو أخرى، مردفا: "اغتلنا نصر الله وفي جعبتنا مفاجآت أخرى في الفوهة، وتم تنفيذ بعضها وبعضها الآخر سينفذ".

 

وأشار وزير الدفاع إلى أن "منظومة حزب الله الصاروخية تعرضت لضربة شديدة جدا، وتم تدمير قسم كبير نتيجة العمليات النوعية والدقيقة".

 

وتابع قائلا "بالتوازي مع ذلك ننفذ اليوم عمليات في عدد من القرى اللبنانية وهذه العمليات ستستمر في أي مكان ينبغي تنفيذها فيه من أجل القضاء على بنية حزب الله التحتية كلها التي خطط تنفيذ هجمات منها".

 

وذكر غالانت أن "أي أحد يقاتل يرى خلفه بلدات إسرائيلية ويدرك بشكل قاطع لماذا ينبغي الدفاع عن بلدات الشمال ولماذا هذا الأمر هام.. سوف نزيل هذا التهديد ونسمح بعودة مواطنينا إلى بيوتهم".

مواد متعلقة

ما ثواب قراءة القرآن في الهاتف وحكم الصلاة من الموبايل؟ .. أمين الفتوى يجيب

خبير اقتصادي: معدلات النمو في السوق المصري كبيرة وعوائد البورصة ضخمة

المفتي يشهد صلاة الجمعة من المسجد الأحمدي بطنطا بمناسبة العيد القومي لمحافظة الغربية

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الشرق الأوسط على شفا صراع مسلح
الجريدة الورقية