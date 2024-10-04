غالانت: قتلنا نصر الله وفي حقيبتنا مفاجآت أخرى

عن وسائل اعلام أجنبية، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الجمعة باغتيال قياديين آخرين في "حزب الله" اللبناني.

وأضاف غالانت خلال لقاء مع جنود إسرائيليين من الفرقة العسكرية 36 عند الحدود اللبنانية، أن الجيش سيواصل اجتياح جنوب لبنان بادعاء "تدمير بنية حزب الله التحتية كلها".

وقال بأن "حزب الله" يتعرض لضربات شديدة جدا واحدة تلو أخرى، مردفا: "اغتلنا نصر الله وفي جعبتنا مفاجآت أخرى في الفوهة، وتم تنفيذ بعضها وبعضها الآخر سينفذ".

שר הביטחון יואב גלנט הגיע הבוקר למפקדת אוגדה 36, שכוחותיה פועלים במרחב דרום לבנון



צילום: שחר יורמן pic.twitter.com/AXlYZHkT3H — NWS news (@nws_report) October 4, 2024

وأشار وزير الدفاع إلى أن "منظومة حزب الله الصاروخية تعرضت لضربة شديدة جدا، وتم تدمير قسم كبير نتيجة العمليات النوعية والدقيقة".

وتابع قائلا "بالتوازي مع ذلك ننفذ اليوم عمليات في عدد من القرى اللبنانية وهذه العمليات ستستمر في أي مكان ينبغي تنفيذها فيه من أجل القضاء على بنية حزب الله التحتية كلها التي خطط تنفيذ هجمات منها".

وذكر غالانت أن "أي أحد يقاتل يرى خلفه بلدات إسرائيلية ويدرك بشكل قاطع لماذا ينبغي الدفاع عن بلدات الشمال ولماذا هذا الأمر هام.. سوف نزيل هذا التهديد ونسمح بعودة مواطنينا إلى بيوتهم".