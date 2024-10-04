خبير اقتصادي: معدلات النمو في السوق المصري كبيرة وعوائد البورصة ضخمة

أكد الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، أن معدلات النمو في السوق المصري رهيبة جدا، والربحية في البورصة المصرية مرتفعة وعوائدها ضخمة.



وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، إن رأس مال السوق 2.2 تريليون جنيه بدون احتساب معانات التضخم والتدفقات المالية، مشيراً إلى أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة من المتوقع ان يستمر في الصعود نحو 12 ألف نقطة، وهناك سرعة في وتيرة الدولة الزمنية لبعض الأسهم، وهذا الشيء إيجابي في ظل اتجاه بعض الأسهم لعملية المضاربات.

وعلى جانب آخر أوضح أنه من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار أسهم النفط، واتجاه الاستثمارات في البورصات إلى القطاعات العاملة في النفط.