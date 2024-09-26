خبير اقتصادي: مصر أصبحت مجالا جذب للأموال الساخنة في الفترة المقبلة (فيديو)

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن السندات هي أوراق تطرح في أسواق الدين الخارجية، والأموال الساخنة تتجه للبنوك التي تقدم الفائدة الأعلى لتحقق أرباحا كبيرة.

وأضاف فؤاد خلال حواره ببرنامج حديث القاهرة المذاع على قناة القاهرة والناس، السندات هي شبيهة بأذون الخزانة التي تطرحها الدولة في الأسواق المحلية.

وتابع: "فرض رسوم على خروج الأموال الساخنة فكرة تم طرحها في العديد من المحافل الاقتصادية، مؤكدًا أن تحويلات المصريين بالخارج في طريقها للزيادة خلال الفترة المقبلة.

البنوك المصرية استعادت توازنها الدولاري

ولفت إلى أن مصر أصبحت مجال جذب للأموال الساخنة في الفترة المقبلة، والبنوك المصرية استعادت بشكل ما توازنها الدولاري.

وأوضح أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة يدفع الأموال الساخنة تجاه دول الشرق الاوسط، موضحًا أنه في خطة الدولة المصرية يتم وضع التركيز على جذب الأموال الساخنو.

وأشار إلى أن تحرير سعر العملة تم في شهر مارس ومنذ هذا التاريخ دخل مصر 94 مليار دولار من بينها 39 مليار دولار أموالا ساخنة، متابعًا: "94 مليارا تم ضخها لمصر منذ مارس الماضي".

ومن جانبه، كشف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عن لقاءات رئيس الوزراء الشهرية مع ممثلي الإعلام.



وقال “حسين” خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز": "هذا اللقاء سيريح كل الأطراف تقريبا، إلا من يتربصون بمصر، كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن كل ما هو خاص بسياسات الحكومة، وترك الأسئلة للحاضرين الذين تحدثوا عن الثقافة والاقتصاد والأسعار وكيف يمكن السيطرة عليها".



ونوه إلى أن رئيس الوزراء وضّح الكثير من المحاور التي تستهدف الحكومة العمل عليها، وشرح نقاطا كثيرة في بيان الحكومة الذي حصل على موافقة مجلس النواب.

وأشار إلى أن الأموال الساخنة قد تكون مهمة، ولكن يجب السيطرة عليها في إطار معقول.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قام اليوم بجولة تفقديه لمصانع الشركة المصرية الألمانية لصناعة البورسلين بالمنطقة الحرة الخاصة بالإسكندرية.



الحكومة تعمل على إزالة أي عقبات وتحديات تواجه المستثمرين في مصر

وشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على إزالة أي عقبات وتحديات قد تواجه المستثمرين، وذلك حسبما أفادت فضائية “إكسترا نيوز” في خبر عاجل لها.