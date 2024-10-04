الجمعة 04 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

جامعات ومدارس

مشاركة طلاب جامعة الجلالة في أوبريت "حبيبتي يا بلدي"

أوبريت حبيبتي يا
أوبريت حبيبتي يا بلدي

شارك طلاب جامعة الجلالة الأهلية في أوبريت "حبيبتي يا بلدي" الذي تم عرضه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وعرض أوبريت "حبيبتي يا بلدي" على هامش فعاليات حفل تخرج طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية، بالتزامن مع الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة. 

أوبريت "حبيبتي يا بلدي" من كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: عزيز الشافعي، وتوزيع: نادر حمدي. 

حفل تخرج طلبة الأكاديمية العسكرية

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يرافقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، مراسم الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية 2024 في مقر الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

واحتفلت الكلية الحربية بتخريج الدفعة الثلمنة عشر بعد المائة من الكلية الحربية وما يقابلها من الكليات العسكرية الأخرى. 

وشهد الحفل تخريج الدفعة الخامسة والسبعين بحرية، والدفعة الحادية والتسعين جوية، والدفعة الحادية والستين فنية عسكرية، والدفعة الثانية والخمسين دفاع جوي، والدفعة الثالثة والخمسين من الكلية التكنولوجية.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة كل عام بذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1973، إذ يحل يوم السادس من أكتوبر عام 2024  الأحد المقبل ويوافق الذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم الذي استعادت فيه قواتنا المسلحة أرض سيناء الغالية وقدم جنودنا البواسل كل غالٍ ونفيس وضحوا بدمائهم الذكية لتحرير الأرض واستعادة العزة والكرامة.

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