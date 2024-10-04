الحوثيون: غارات للتحالف الأمريكي البريطاني استهدفت صنعاء والحديدة باليمن

أعلن الحوثيون في اليمن، أن هناك غارات للتحالف الأمريكي البريطاني استهدفت صنعاء والحديدة باليمن، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الحوثيون يستهدفون 3 مواقع إسرائيلية ويتوعدون باستهداف مصالح أمريكا وبريطانيا





ومنذ يومين، أعلن الحوثيون فى اليمن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بثلاثة صواريخ، وقالوا إن العملية حققت أهدافها، واتهموا إسرائيل بالتكتم.

وأضاف الحوثيون، في بيان صحفي، أنهم مستعدون للمشاركة في أية عمليات عسكرية مشتركة ضد إسرائيل، مشددين على أنهم لن يترددوا في توسيع العمليات العسكرية ضد إسرائيل ومن يقف خلفها.

وتابع البيان: "استمرار الدعم الأمريكي والبريطاني للعدو الإسرائيلي يضع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة تحت دائرة النار".

مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 20 آخرين في كمين لحزب الله جنوب لبنان

أفادت تقارير إعلامية، قبل قليل، عن مقتل 4 جنود تابعين لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة 20 آخرين في كمين لحزب الله عند بلدة العديسة جنوب لبنان، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

وكان جيش الاحتلال الاسرائيلي، قد أعلن فى وقت سابق، عن انضمام الفرقة 36، إلى المناورات البرية على جبهة لبنان وتضم مقاتلي لواء جولاني.

كما أفاد جيش الاحتلال، عن انضمام وحدات مشاة ومدرعات نظامية إلى العملية البرية في لبنان.

تيار الحكمة العراقي يدعو المجتمع الدولي إلى توحيد الصف لإرغام إسرائيل على إيقاف اعتداءاتها

دعا رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم، المجتمع الدولي إلى توحيد الرؤية والصف والموقف لإرغام الاحتلال الإسرائيلي على إيقاف اعتداءاته في أسرع وقت ممكن.



