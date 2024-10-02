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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

الحوثيون يستهدفون مواقع إسرائيلية بـ3 صواريخ مجنحة.. ويتوعدون أمريكا وبريطانيا

الحوثيون 
الحوثيون 

أعلن الحوثيون في اليمن استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بثلاثة صواريخ مجنحة، وقالوا إن العملية حققت أهدافها، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

الحوثيون 

وأوضح الحوثيون، أنهم لن يترددون في توسيع العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى وقف العدوان على غزة ولبنان.

وتوعد الحوثيون، أمريكا وبريطانيا حال استمرار دعمهم لإسرائيل، مؤكدًا أنه يضع مصالحهما في المنطقة تحت دائرة النار.

وكشفت جماعة أنصار الله اليمنية" الحوثيون"، أمس الثلاثاء، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة نوع "صماد 4" على يافا وأم الرشراش، مؤكدة أنها حققت أهدافها.


وبحسب"روسيا اليوم"، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 97 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من الحديدة باليمن، وإن السلطات تحقق بهذا الشأن.

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