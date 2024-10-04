تفاصيل مزاد محال الفاكهة والخضار والثلاجات في سوق الجملة سوهاج الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، عن بيع 16 وحدة بالمزاد العلني ، ما بين محال فاكهة وخضار ثلاجات.

وتتراوح المساحات بين 65 مترا مربعا الى 113 مترا مربعا، و تقع بسوق الجملة في الحي الخامس بالمدينه وتتوزع بواقع 8 محلات فاكهة و6 محلات خضار واثنين ثلاجة.

تطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيها لكل محل.

و تعقد جلسة المزاد الساعه 12 ظهرا بمقر الجهاز يوم الاثنين 21 اكتوبر الحالي.

يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 100 ألف جنيه لكل محل في موعد غايته جلسه المزاد.

كما يتم استكمال سداد نسبه 10% زائد 1% مصاريف اداريه زائد نص من 1% لصالح مجلس الامناء من القيمه البيعيه الاجماليه الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد لكل محل.

كما يتم سداد 5% وديعه صيانه تسدد خلال شهر قبل الاستلام، و الباقي يتم سداده بنظم تقسيط ميسره يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينه على الطبيعه في مواعيد العمل الرسمية.